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CSGO
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UEFA Champions League
23:45 - 21.10
Como
vs
Manchester United
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
ROY
RIO MAX

-

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-

-

UEFA Champions League
23:45 - 21.10
LOSC Lille
vs
Galatasaray
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
NICK
FABIO

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UEFA Champions League
02:00 - 22.10
Bayern Munich
vs
Arsenal
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3 - 1
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1 - 0
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2 - 2
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3 - 1
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1 - 0
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2 - 2
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ROY
HIRO BRADY

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UEFA Champions League
02:00 - 22.10
Real Madrid
vs
RB Leipzig
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1 - 1
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0 - 1
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3 - 2
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1 - 1
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0 - 1
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3 - 2
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NICK
RAVEN FABIO

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Ngoại hạng Ai Cập
21:00 - 21.10
Ghazl El Mahallah
vs
Ittihad Alexandria
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1 - 0
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2 - 0
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0 - 0
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1 - 0
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2 - 0
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0 - 0
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BRADY

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UEFA Youth League
21:00 - 21.10
Inter Milan U19
vs
Shakhtar Donetsk U19
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1 - 0
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0 - 1
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1 - 0
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0 - 1
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RAVEN

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UEFA Youth League
21:00 - 21.10
Bayern Munchen U19
vs
Arsenal U19
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4 - 2
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1 - 1
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2 - 0
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4 - 2
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1 - 1
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2 - 0
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UEFA Youth League
21:00 - 21.10
Real Madrid U19
vs
RB Leipzig U19
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2 - 0
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2 - 3
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1 - 1
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2 - 0
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2 - 3
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1 - 1
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FELIX

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Cúp Síp
21:00 - 21.10
AEK Larnaca
vs
Akritas Chloraka
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3 - 0
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1 - 1
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5 - 0
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3 - 0
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1 - 1
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5 - 0
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Uzbekistan Cup
21:00 - 21.10
Navbahor Namangan
vs
FK Gazalkent
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Hạng Nhất Saudi Arabia
21:45 - 21.10
Al Jeel
vs
Al-Jandal
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0

-

-

-

-

-

-

FRA LC W
22:00 - 21.10
Toulouse Women
vs
Nữ Strasbourg
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0

-

-

-

-

-

-

VĐQG Estonia
22:00 - 21.10
Harju JK Laagri
vs
FC Flora Tallinn
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1 - 0
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5 - 0
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2 - 0
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1 - 0
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5 - 0
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2 - 0
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FILIP

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-

-

-

-

Hạng Nhất Saudi Arabia
22:00 - 21.10
Al-Anwar Club
vs
Al-Wehda FC
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5 - 1
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3 - 1
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5 - 1
Flag Flag
3 - 1
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XMEN

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-

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FIFA U17 Women World Cup
22:00 - 21.10
Nữ Nhật Bản U17
vs
Nữ Pháp U17
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0 - 2
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7 - 1
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0 - 2
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7 - 1
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ASTRA

-

-

-

-

-

-

FIFA U17 Women World Cup
22:00 - 21.10
Nữ Canada U17
vs
Nữ Na Uy U17
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
POLO

-

-

-

-

-

-

Cúp Síp
22:00 - 21.10
Nea Salamis
vs
APEA Akrotiriou
Flag
2 - 0
Flag
Flag
2 - 0
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-

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-

-

BP Cup
22:30 - 21.10
Cherno More Varna
vs
Lokomotiv Plovdiv
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1 - 0
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2 - 0
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0 - 1
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1 - 0
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2 - 0
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0 - 1
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Italian Serie D
22:30 - 21.10
Pavonese
vs
Milan Futuro
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0

-

-

-

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-

-

VĐQG Phần Lan
22:30 - 21.10
PK-35 Vantaa
vs
Jaro
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0 - 1
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2 - 1
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2 - 1
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0 - 1
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2 - 1
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2 - 1
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KEN

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-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
VTB United League
21:30 - 21.10
Uralmash
vs
Dynamo Vladivostok
KOBE

-

-

-

-

-

-

VTB United League
22:00 - 21.10
BC Samara
vs
Zenit Petersburg

-

-

-

-

-

-

FIBA Europe Cup
23:00 - 21.10
Rilski Sportist
vs
GENCE BC

-

-

-

-

-

-

Basketball Champions League
23:30 - 21.10
Bnei Herzliya
vs
Porto

-

-

-

-

-

-

EuroCup Basketball
00:00 - 22.10
PAOK B.C.
vs
Ratiopharm Ulm

-

-

-

-

-

-

Basketball Champions League
01:00 - 22.10
DKV Joventut
vs
Telekom Baskets Bonn

-

-

-

-

-

-

FIBA Europe Cup
01:30 - 22.10
Les Lions de Geneve
vs
Denizli Basket

-

-

-

-

-

-

FIBA Europe Cup
02:00 - 22.10
Lisboa e Benfica
vs
HBK Prievidza

-

-

-

-

-

-

NBA
06:00 - 22.10
Orlando Magic
vs
Atlanta Hawks

-

-

-

-

-

-

NBA
06:00 - 22.10
Washington Wizards
vs
Milwaukee Bucks
TOMMY

-

-

-

-

-

-

NBA
06:30 - 22.10
Miami Heat
vs
Minnesota Timberwolves

-

-

-

-

-

-

NBA
06:30 - 22.10
Toronto Raptors
vs
Chicago Bulls
ALAN

-

-

-

-

-

-

NBA
06:30 - 22.10
Brooklyn Nets
vs
Charlotte Hornets
KOBE

-

-

-

-

-

-

NBA
07:00 - 22.10
Memphis Grizzlies
vs
Utah Jazz

-

-

-

-

-

-

NBA
07:00 - 22.10
New Orleans Pelicans
vs
Indiana Pacers

-

-

-

-

-

-

NBA
07:30 - 22.10
Houston Rockets
vs
Dallas Mavericks

-

-

-

-

-

-

NBA
09:00 - 22.10
Portland Trail Blazers
vs
Phoenix Suns
KOBE

-

-

-

-

-

-

NBA
09:00 - 22.10
Los Angeles Lakers
vs
Golden State Warriors
TOMMY

-

-

-

-

-

-

NBA
09:30 - 22.10
Los Angeles Clippers
vs
Sacramento Kings
ALAN

-

-

-

-

-

-

Women National Basketball League
15:00 - 22.10
Nữ Southside
vs
Tasmania Jewels W

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
ATP Challenger Florence, Italy Men Singles
20:25 - 21.10
Michele Ribecai
vs
Max Houkes
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Michele Ribecai
-
-
-
-
-
Max Houkes
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Lisbon, Portugal Men Singles
21:20 - 21.10
Marco Trungelliti
vs
Carlo Alberto Caniato
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Marco Trungelliti
-
-
-
-
-
Carlo Alberto Caniato
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Almaty, Kazakhstan Men Singles
21:30 - 21.10
Stefanos Tsitsipas
vs
Mikhail Kukushkin
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Stefanos Tsitsipas
-
-
-
-
-
Mikhail Kukushkin
-
-
-
-
-
VIC

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Cali, Colombia Men Singles
22:00 - 21.10
Juan Manuel La Serna
vs
Juan Bautista Torres
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Juan Manuel La Serna
-
-
-
-
-
Juan Bautista Torres
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Lyon, France Men Singles
22:05 - 21.10
Corentin Moutet
vs
Felix Balshaw
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Corentin Moutet
-
-
-
-
-
Felix Balshaw
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Brussels, Belgium Singles
23:00 - 21.10
David Goffin
vs
Remy Bertola
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
David Goffin
-
-
-
-
-
Remy Bertola
-
-
-
-
-
LUCAS

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Fort Worth, USA Men Singles
23:00 - 21.10
Patrick Maloney
vs
Kenta Miyoshi
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Patrick Maloney
-
-
-
-
-
Kenta Miyoshi
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Lyon, France Men Singles
00:00 - 22.10
Moise Kouame
vs
Lorenzo Musetti
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Moise Kouame
-
-
-
-
-
Lorenzo Musetti
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Brussels, Belgium Singles
00:10 - 22.10
Gauthier Onclin
vs
Jan-Lennard Struff
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Gauthier Onclin
-
-
-
-
-
Jan-Lennard Struff
-
-
-
-
-
LUCAS

-

-

-

-

-

-

ATP Lyon, France Men Singles
01:10 - 22.10
Benjamin Bonzi
vs
Tommy Paul
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Benjamin Bonzi
-
-
-
-
-
Tommy Paul
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Fort Worth, USA Men Doubles
02:30 - 22.10
Daniel Milavsky
Braden Shick
vs
Erik Arutiunian
Daniil Ostapenkov
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Daniel Milavsky/Braden Shick
-
-
-
-
-
Erik Arutiunian/Daniil Ostapenkov
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

UTR Pro Match Series Women
03:30 - 22.10
Yekaterina Dmitrichenko
vs
Polina Sleptsova
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Yekaterina Dmitrichenko
-
-
-
-
-
Polina Sleptsova
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Cali, Colombia Men Singles
04:00 - 22.10
Matheus Pucinelli de Almeida
vs
Nicolás Jarry
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Matheus Pucinelli de Almeida
-
-
-
-
-
Nicolás Jarry
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Almaty, Kazakhstan Men Singles
13:30 - 22.10
Terence Atmane
vs
Mattia Bellucci
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Terence Atmane
-
-
-
-
-
Mattia Bellucci
-
-
-
-
-
VIC

-

-

-

-

-

-

ATP Almaty, Kazakhstan Men Singles
16:10 - 22.10
Daniil Medvedev
vs
Sho Shimabukuro
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Daniil Medvedev
-
-
-
-
-
Sho Shimabukuro
-
-
-
-
-
VIC

-

-

-

-

-

-

ATP Almaty, Kazakhstan Men Singles
21:30 - 22.10
Alexander Bublik
vs
Fabian Marozsan
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Alexander Bublik
-
-
-
-
-
Fabian Marozsan
-
-
-
-
-
VIC

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
French Open (SS), Singles
21:50 - 21.10
Kidambi Srikanth
vs
Ayush Shetty
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Kidambi Srikanth
-
-
-
-
-
Ayush Shetty
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

French Open (SS), Singles
22:00 - 21.10
Hu Zhean
vs
Lai Victor
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Hu Zhean
-
-
-
-
-
Lai Victor
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

French Open (SS), Singles
22:20 - 21.10
Lin Chun-yi
vs
Alwi Farhan
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Lin Chun-yi
-
-
-
-
-
Alwi Farhan
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

French Open, Women Doubles
22:20 - 21.10
Nazlican Inci
Bengisu Ercetin
vs
Pearly Tan
Thinaah Muralitharan
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nazlican Inci/Bengisu Ercetin
-
-
-
-
-
Pearly Tan/Thinaah Muralitharan
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

French Open, Women Singles
22:20 - 21.10
Li Michelle
vs
Hina Akechi
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Li Michelle
-
-
-
-
-
Hina Akechi
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

French Open, Doubles
22:20 - 21.10
Nikolaus Joaquin
Raymond Indra
vs
Sabar Karyaman Gutama
Moh Reza Pahlevi Isfahani
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nikolaus Joaquin/Raymond Indra
-
-
-
-
-
Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

French Open, Doubles
23:10 - 21.10
He Jiting
Ren Xiangyu
vs
Aaron Chia Teng Fong
Soh Wooi Yik
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
He Jiting/Ren Xiangyu
-
-
-
-
-
Aaron Chia Teng Fong/Soh Wooi Yik
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

French Open, Women Doubles
23:10 - 21.10
Kim Yu Jung
Lee Yu Lim
vs
Polina Buhrova
Yevheniia Kantemyr
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Kim Yu Jung/Lee Yu Lim
-
-
-
-
-
Polina Buhrova/Yevheniia Kantemyr
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

French Open, Women Doubles
23:10 - 21.10
Hsu Yin-hui
Lin Jhih Yun
vs
Hinata Suzuki
Nao Yamakita
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Hsu Yin-hui/Lin Jhih Yun
-
-
-
-
-
Hinata Suzuki/Nao Yamakita
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

French Open (SS), Singles
00:40 - 22.10
Angus Ng Ka Long
vs
Anders Antonsen
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Angus Ng Ka Long
-
-
-
-
-
Anders Antonsen
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

French Open, Doubles
00:40 - 22.10
Wei Chong Man
Kai Wun Tee
vs
Kakeru Kumagai
Hiroki Nishi
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Wei Chong Man/Kai Wun Tee
-
-
-
-
-
Kakeru Kumagai/Hiroki Nishi
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

French Open, Doubles
00:40 - 22.10
Kim Astrup Sorensen
Anders Skaarup Rasmussen
vs
Chen Boyang
Liu Yi
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Kim Astrup Sorensen/Anders Skaarup Rasmussen
-
-
-
-
-
Chen Boyang/Liu Yi
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

French Open, Doubles
00:40 - 22.10
Nur Mohd Azriyn Ayub Azriyn
Tan Wee Kiong
vs
Peeratchai Sukphun
Pakkapon Teeraratsakul
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nur Mohd Azriyn Ayub Azriyn/Tan Wee Kiong
-
-
-
-
-
Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

French Open, Doubles
00:50 - 22.10
Hu Keyuan
Lin Xiangyi
vs
Chia Weijie
Teo Ee Yi
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Hu Keyuan/Lin Xiangyi
-
-
-
-
-
Chia Weijie/Teo Ee Yi
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

French Open, Doubles
00:50 - 22.10
Ben Lane
Sean Vendy
vs
Takuro Hoki
Yugo Kobayashi
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ben Lane/Sean Vendy
-
-
-
-
-
Takuro Hoki/Yugo Kobayashi
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

French Open, Doubles
00:50 - 22.10
Chen Zhi Ray
Lin Yu Chieh
vs
Wang Chang
Liang Weikeng
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Chen Zhi Ray/Lin Yu Chieh
-
-
-
-
-
Wang Chang/Liang Weikeng
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
Superleague
21:00 - 21.10
Surgut Region
vs
Novosibirsk
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Surgut Region
-
-
-
-
-
Novosibirsk
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Volleyball League
22:00 - 21.10
Al-Wakra
vs
Al Gharafa
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Al-Wakra
-
-
-
-
-
Al Gharafa
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

TAURON Liga
22:30 - 21.10
Politechnika Lublin
vs
Gdansk
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Politechnika Lublin
-
-
-
-
-
Gdansk
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

Superleague
23:00 - 21.10
Belgorod
vs
Krasnoyarsk
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Belgorod
-
-
-
-
-
Krasnoyarsk
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

CEV Champions League Women
00:00 - 22.10
Nữ Herceg Novi
vs
Nữ Maritsa Plovdiv
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Herceg Novi
-
-
-
-
-
Nữ Maritsa Plovdiv
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Serie A1 Women
01:00 - 22.10
Nữ UYBA Volleyball
vs
Nữ Talmasson
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ UYBA Volleyball
-
-
-
-
-
Nữ Talmasson
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

TAURON Liga
01:30 - 22.10
Zawiercie
vs
Kedzierzyn-Kozle
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Zawiercie
-
-
-
-
-
Kedzierzyn-Kozle
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

SEA V League Women
12:00 - 22.10
Nữ Hà Nội TASCO
vs
Nữ Hưng Yên
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Hà Nội TASCO
-
-
-
-
-
Nữ Hưng Yên
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

SEA V League Women
14:30 - 22.10
Nữ VTV BĐ Long An
vs
Nữ BC Thông Tin
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ VTV BĐ Long An
-
-
-
-
-
Nữ BC Thông Tin
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

SEA V League Women
17:00 - 22.10
Nữ XMLS Thanh Hóa
vs
Nữ HCĐG Lào Cai
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ XMLS Thanh Hóa
-
-
-
-
-
Nữ HCĐG Lào Cai
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

SEA V League Women
19:30 - 22.10
Nữ LPB Ninh Bình
vs
Nữ Vietinbank
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ LPB Ninh Bình
-
-
-
-
-
Nữ Vietinbank
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

SV.League Women
16:05 - 23.10
Nữ Body Queenseis
vs
Nữ JT Marvelous
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Body Queenseis
-
-
-
-
-
Nữ JT Marvelous
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
lol
Worlds 2026
00:00 - 24.10
Gen.G Esports
vs
Invictus Gaming
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY

-

-

-

-

-

-

Worlds 2026
01:00 - 24.10
Hanwha Life Esports
vs
Top Esports
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY

-

-

-

-

-

-

Worlds 2026
02:00 - 24.10
Bilibili Gaming
vs
Movistar KOI
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY

-

-

-

-

-

-

Worlds 2026
03:00 - 24.10
Anyones Legend
vs
Karmine Corp
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY

-

-

-

-

-

-

Worlds 2026
04:00 - 24.10
G2 Esports
vs
Dplus
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY

-

-

-

-

-

-

Worlds 2026
05:00 - 24.10
Team Liquid Alienware
vs
CTBC Flying Oyster
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY

-

-

-

-

-

-

Worlds 2026
06:00 - 24.10
MIBR.LOS
vs
T1
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY

-

-

-

-

-

-

Worlds 2026
07:00 - 24.10
Team Secret Whales
vs
Lyon Gaming
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
dota2
EPL Masters III
19:21 - 21.10
Dawn Bulls
vs
Zero Tenacity
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Nexus S2
22:30 - 21.10
Team Synapse
vs
Selva Esports
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

EPL Masters III
23:00 - 21.10
salamit
vs
L1GA TEAM
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Nexus S2
01:00 - 22.10
Team Synapse
vs
Rebeldes
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

EPL Masters III
01:00 - 22.10
Yellow Submarine
vs
Team Cobra
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Nexus S2
04:00 - 22.10
Teamdk
vs
New Growth
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

European Pro League World Series Southeast Asia Season 19
13:00 - 31.10
Novus Gaming
vs
RG
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
csgo
NODWIN Clutch Series 13
21:10 - 21.10
Butterfly
vs
BET-M
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

1win Private Club Season 2
22:05 - 21.10
BIG
vs
PARIVISION
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

Stake Ranked Episode 6 Closed Qualifier
00:30 - 22.10
Metizport
vs
GenOne
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

CCT 2026 South America Series 7
02:00 - 22.10
DAMAJUANA
vs
Hacha Esports
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

GIẢI ĐẤU CHÍNH

TIN TỨC MỚI

Nhận định - soi kèo

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Nhận định soi kèo Newcastle vs Man City lúc 3h00 ngày 8/3/2026

Nhận định soi kèo Newcastle vs Man City lúc 3h00 ngày 8/3/2026

Trong cuộc đối đầu giữa Newcastle vs Man City, các cầu thủ đội khách Man City hoàn toàn tự tin có được chiến thắng trong trận đấu này.

05/03/2026
Nhận định soi kèo Atletico Madrid vs Sociedad lúc 0h30 ngày 8/3/2026

Nhận định soi kèo Atletico Madrid vs Sociedad lúc 0h30 ngày 8/3/2026

05/03/2026
Nhận định soi kèo Wrexham vs Chelsea lúc 0h45 ngày 8/3/2026

Nhận định soi kèo Wrexham vs Chelsea lúc 0h45 ngày 8/3/2026

05/03/2026
Nhận định soi kèo Bayern vs Gladbach lúc 2h30 ngày 7/3/2026

Nhận định soi kèo Bayern vs Gladbach lúc 2h30 ngày 7/3/2026

05/03/2026
Nhận định soi kèo Celta Vigo vs Real Madrid lúc 3h00 ngày 7/3/2026

Nhận định soi kèo Celta Vigo vs Real Madrid lúc 3h00 ngày 7/3/2026

04/03/2026

Video highlight

LỜI GIỚI THIỆU

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Link Xoilac hôm nay

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Trước khi xem bóng đá xoilac, người hâm mộ cần chú ý đến địa chỉ website. Một số trang có thể sử dụng tên gọi tương tự nhằm thu hút lượt truy cập nhưng không thuộc cùng đơn vị quản lý.

Ngoài ra, Xoilac Trực tiếp bóng đá là từ khóa thường xuất hiện khi người dùng muốn tìm kiếm nội dung đang phát trực tiếp. Tuy nhiên, khả năng xem từng trận đấu còn phụ thuộc vào nguồn phát, tình trạng hoạt động và quyền phát sóng.

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Xoilac TV Trực Tiếp Bóng Đá

Xoilac TV cập nhật những giải đấu nào?

Bóng đá thế giới sở hữu hệ thống giải đấu phong phú với nhiều phong cách thi đấu khác nhau. Dưới đây là một số giải đấu hàng đầu được link xoilac cung cấp như:

Ngoại hạng Anh Premier League

Ngoại hạng Anh là một trong những giải vô địch quốc gia thu hút sự quan tâm lớn trên toàn cầu. Giải đấu nổi bật với tốc độ thi đấu cao, sự cạnh tranh quyết liệt và những cuộc đối đầu hấp dẫn. Các câu lạc bộ như Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea và Manchester City sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.

Giải vô địch Tây Ban Nha La Liga

La Liga được biết đến với lối chơi giàu kỹ thuật và truyền thống bóng đá tấn công. Real Madrid và Barcelona là hai câu lạc bộ có sức ảnh hưởng lớn, góp phần tạo nên sức hấp dẫn của giải đấu. Hiện tại, chuyên trang XoilacTV không chỉ cung cấp link xem bóng đá mà còn cập nhật nhiều thông tin như lịch thi đấu, kết quả và cuộc đua vô địch La Liga.

Giải vô địch Italia Serie A

Serie A nổi bật với chiều sâu chiến thuật và tính cạnh tranh giữa các đội bóng. Inter Milan, Juventus, AC Milan, Napoli và AS Roma là những cái tên quen thuộc đối với người yêu bóng đá Italia. Đồng hành cùng Xoilac trực tiếp bóng đá, khán giả sẽ được thưởng thức những cuộc đối đầu quan trọng tại Serie A.

Giải vô địch Đức Bundesliga

Bundesliga thu hút người hâm mộ nhờ lối chơi tốc độ, tinh thần tấn công và bầu không khí sôi động trên khán đài. Bayern Munich, Borussia Dortmund và Bayer Leverkusen là những đội bóng được nhiều khán giả quan tâm.

UEFA Champions League

Champions League là sân chơi danh giá dành cho các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu. Giải đấu quy tụ nhiều đội bóng mạnh và những cầu thủ xuất sắc. Các cuộc đối đầu tại Champions League thường mang tính cạnh tranh cao, đặc biệt khi bước vào giai đoạn loại trực tiếp.

Giải vô địch Pháp Ligue 1

Ligue 1 là giải đấu cao nhất trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Pháp. Đây là nơi nhiều cầu thủ trẻ tài năng phát triển trước khi chuyển đến những câu lạc bộ lớn tại châu Âu. Paris Saint-Germain, Marseille, Monaco và Lyon là những đội bóng quen thuộc.

Các giải đấu bóng đá Việt Nam

Bóng đá Việt Nam luôn giữ vị trí đặc biệt trong lòng người hâm mộ trong nước. V.League, Cúp Quốc gia và những giải đấu trẻ góp phần phát triển nền bóng đá chuyên nghiệp. Ngoài kết quả, thông tin về cầu thủ, huấn luyện viên và bảng xếp hạng cũng được quan tâm thường xuyên.

World Cup và những giải đấu đội tuyển quốc gia

World Cup, EURO, Asian Cup và ASEAN Championship là những giải đấu thu hút sự chú ý của đông đảo người yêu bóng đá. Mỗi giải đấu mang đến những cuộc cạnh tranh giữa các đội tuyển quốc gia với bản sắc chiến thuật và truyền thống riêng.

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Xoilac TV – Kênh trực tiếp bóng đá tốc độ cao được yêu thích nhất

Xôi Lạc TV có những tính năng gì?

Một nền tảng bóng đá trực tuyến có thể đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau nếu tích hợp đầy đủ các chuyên mục thông tin. Dưới đây là những tính năng mà Xôi Lạc TV cung cấp:

Trực tiếp bóng đá

Trực tiếp bóng đá là tính năng được quan tâm hàng đầu. Người hâm mộ muốn theo dõi diễn biến trận đấu theo thời gian thực, từ những pha phối hợp đến các tình huống ghi bàn. Khả năng xem trực tiếp thực tế còn phụ thuộc vào đường truyền, nguồn phát và quyền phân phối nội dung.

Lịch thi đấu

Lịch thi đấu bóng đá giúp người xem chủ động theo dõi những trận cầu sắp diễn ra. Một chuyên mục được tổ chức tốt cần hiển thị đầy đủ thời gian, giải đấu và tên hai đội bóng.

Đối với Xoilac, khả năng tìm kiếm lịch theo ngày hoặc giải đấu là yếu tố có thể cải thiện trải nghiệm người dùng. Thông tin chính xác giúp khán giả dễ dàng sắp xếp thời gian theo dõi.

Kết quả bóng đá

Chuyên mục kết quả bóng đá tại XoilacTV giúp người hâm mộ nhanh chóng nắm bắt tỷ số của các trận đấu đã kết thúc. Ngoài tỷ số, các dữ liệu về bàn thắng và thẻ phạt cũng mang đến góc nhìn chi tiết hơn.

Tỷ số và livescore

Livescore hỗ trợ cập nhật diễn biến trận đấu theo thời gian thực. Đây là tiện ích phù hợp với người bận rộn hoặc không thể xem video. Các dữ liệu được cập nhật nhanh và chính xác, mang đến cho khán giả coi trực tiếp bóng đá trải nghiệm theo dõi nhiều trận đấu sẽ thuận tiện hơn.

Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng phản ánh vị trí của các đội bóng sau từng vòng đấu. Những thông số quan trọng thường bao gồm số trận, điểm số, hiệu số bàn thắng và thành tích gần đây. Đây cũng là nguồn thông tin hữu ích trước những trận đấu quan trọng.

Highlight

Highlight giúp người xem thưởng thức lại các tình huống nổi bật mà không cần theo dõi toàn bộ trận đấu. Các video tổng hợp bàn thắng, cơ hội nguy hiểm và pha cứu thua có thể giúp người hâm mộ nhanh chóng nắm bắt diễn biến chính.

Tin bóng đá

Tin bóng đá là chuyên mục bổ trợ quan trọng, cung cấp thông tin về chuyển nhượng, phong độ, lực lượng và các sự kiện thể thao. Những bài viết có thông tin chính xác, cập nhật thường xuyên và trình bày dễ hiểu sẽ mang đến giá trị tham khảo hữu ích.

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Địa chỉ xem bóng đá trực tuyến tốc độ cao full HD tại Xôi Lạc TV

Vì sao người dùng tìm kiếm Xoi Lac TV?

Sự phổ biến của hình thức giải trí trực tuyến khiến nhu cầu tìm kiếm những nền tảng bóng đá ngày càng đa dạng. Xoi Lac TV là một trong những từ khóa được người hâm mộ sử dụng khi muốn tìm kiếm trận đấu hoặc thông tin thể thao.

  • Khả năng truy cập bằng nhiều thiết bị là yếu tố được quan tâm. Người xem bóng đá trực tiếp tại Xôi Lạc TV có thể sử dụng điện thoại, laptop hoặc màn hình lớn để thưởng thức trận đấu cùng gia đình.
  • Nhu cầu tìm kiếm thông tin nhanh chóng cũng góp phần gia tăng số lượng người truy cập vào các kênh bóng đá trực tiếp như Xoilac TV.
  • Nhiều khán giả coi trực tiếp bóng đá quan tâm đến trải nghiệm bình luận bóng đá tiếng Việt. Những lời bình gần gũi, giàu cảm xúc góp phần tạo nên bầu không khí sôi động khi theo dõi trận đấu.
  • Các yếu tố như giao diện thân thiện, cách sắp xếp nội dung và khả năng tìm kiếm cũng ảnh hưởng đến sự quan tâm của người dùng.

Hướng dẫn cách xem trực tiếp bóng đá tại Xoilac TV

Để xem bóng đá trực tiếp tại XoilacTV, người hâm mộ thực hiện theo các bước đơn giản sau:

  • Bước 1: Chuẩn bị thiết bị và kết nối internet
  • Bước 2: Tìm kiếm địa chỉ website Xôi Lạc Z chuẩn xác
  • Bước 3: Tìm trận đấu yêu thích bằng cách sử dụng tên đội bóng, giải đấu hoặc thời gian thi đấu để lựa chọn nội dung phù hợp.
  • Bước 4: Chọn link xem trực tiếp bóng đá phù hợp và bắt đầu thưởng thức trận đấu
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Ưu điểm của kênh Xôi Lạc TV

Một số lưu ý khi xem bóng đá trực tuyến

Để có trải nghiệm theo dõi bóng đá thuận tiện, người dùng cần quan tâm đến cả chất lượng kỹ thuật lẫn yếu tố an toàn thông tin.

  • Đảm bảo kết nối internet đủ ổn định
  • Sử dụng trình duyệt Google, Chrome, Cốc cốc… được cập nhật thường xuyên
  • Truy cập đúng địa chỉ Xôi Lạc
  • Tra cứu lịch thi đấu để nắm được lịch phát sóng trực tiếp
  • Lựa chọn chất lượng phát sóng phù hợp với đường truyền và thiết bị
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Các câu hỏi thường gặp về Xôi Lạc TV

Xoilac TV có cung cấp lịch thi đấu bóng đá không?

Lịch thi đấu là một trong những nội dung được người dùng quan tâm khi truy cập Xoilac TV. Để biết thông tin chính xác, nên kiểm tra chuyên mục tương ứng trên website và đối chiếu với lịch từ ban tổ chức giải đấu.

Xoilac TV có thể xem bóng đá miễn phí không?

Việc xem bóng đá miễn phí hay có thu phí phụ thuộc vào chính sách của từng dịch vụ và quyền phát sóng. Người dùng truy cập vào Xoilac nên kiểm tra điều khoản sử dụng trước khi truy cập nội dung.

Có thể xem Xoilac TV trên Smart TV không?

Người xem có thể thử truy cập Xoilac Tivi bằng trình duyệt Smart TV hoặc sử dụng tính năng truyền màn hình từ điện thoại, laptop. Khả năng hoạt động còn phụ thuộc vào hệ điều hành và công nghệ phát video.

Xoilac TV có cập nhật tỷ số bóng đá không?

Tỷ số và livescore là những nội dung thường được người dùng truy cập tại Xoilac. Tuy nhiên, khả năng cập nhật theo thời gian thực và tốc độ hiển thị phụ thuộc vào nguồn dữ liệu của từng website.

Xoilac TV có phát sóng tất cả các giải đấu không?

Không thể khẳng định Xoilac TV Trực tiếp Bóng đá sở hữu quyền phát sóng tất cả các giải đấu. Danh sách trận đấu có thể thay đổi tùy thời điểm, khu vực và thỏa thuận bản quyền.

Kết luận

Xôi Lạc TV là điểm đến được nhiều người hâm mộ quan tâm khi muốn theo dõi bóng đá trực tuyến và cập nhật những thông tin thể thao hấp dẫn. Với nội dung đa dạng, giao diện thân thiện cùng các tiện ích, chúng tôi cam kết mang đến trải nghiệm tuyệt vời nhất cho các tín đồ bóng đá. Hy vọng những chia sẻ trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về Xoilac và các tính năng nổi bật của nền tảng.

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